Bundesliga setzt nächste Spieltage fest: So geht es für den FCM weiter

Magdeburg - Nachdem vor einigen Tagen bereits die ersten Spieltage in der 2. Liga terminiert wurden, teilte die Bundesliga nun die zeitgenauen Ansetzungen für die Spieltage drei bis sechs an. Der 1. FC Magdeburg steht vor einem bunten Programm.

Im letzten Heimspiel gegen Holstein Kiel trennten sich die beiden Teams in einem 3:3. © Andreas Gora/dpa

Am dritten Spieltag geht es demnach für die Elbestädter im zweiten Heimspiel der Saison gegen Holstein Kiel. Das Duell mit den Störchen findet am Sonntag, dem 30. August, um 13.30 Uhr, statt. Im letzten Heimspiel gegen Kiel wurden die FCM-Anhänger beim 3:3 Zeugen eines Spektakels.

In der Woche darauf geht es dann auswärts im Olympiastadion gegen Hertha BSC. Auch dieses Duell findet am Sonntag statt. Am 6. September um 13.30 Uhr werden die Magdeburger dann versuchen, ein ähnlich erfolgreiches Ergebnis, wie beim letzten Mal in der Hauptstadt, zu erzielen (2:0).

Im Rahmen des fünften Spieltages müssen die Elbestädter sich zu Hause dann gegen die Roten Teufel beweisen. Am Samstag, dem 12. September, geht es um 13 Uhr in der Avnet-Arena zur Sache.

Im letzten Spiel vor der langen Länderspielpause steht für den FCM dann auch das erste Freitagsspiel der Saison an. Am 18. September rollt der Ball um 18.30 Uhr in Fürth.

Die Länderspielpause nach dem sechsten Spieltag erstreckt sich in dieser Saison dann gleich über mehrere Wochen. Erst am 9. Oktober geht der Ligabetrieb dann weiter.