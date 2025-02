"Müder" Kaars macht vier Tore gegen Schalke - und trotzdem redet der 1. FC Magdeburg vom Abstiegskampf

Gelsenkirchen/Magdeburg - Es war eine Machtdemonstration des 1. FC Magdeburg beim FC Schalke 04 . Beim 5:2 bewies Blau-Weiß, dass sie auswärts in dieser Saison das Maß aller Dinge sind. Und trotzdem stapelt der Klub weiterhin tief.

Martijn Kaars (25, M.) und der 1. FC Magdeburg hatten nach Abpfiff auf Schalke ziemlich viel zu feiern. © Bernd Thissen/dpa

Tatsächlich sprach der Trainer des Tabellenzweiten (sollte der HSV gegen Hannover nicht gewinnen), Christian Titz (53), nach Abpfiff lieber erst mal vom Abstieg.

Denn mit den aktuell 35 gesammelten Punkten haben die Sachsen-Anhalter damit womöglich nichts mehr zu tun: "Wenn man sich den Ligaverlauf angesehen hat, dann reichen in der Regel 34 Punkte. Wir wollen versuchen, Spiele zu gewinnen und die maximalen Ergebnisse zu holen."

Von einem möglichen Sprung in die Bundesliga wollte Titz aber nicht wirklich reden, sagte nur: "Niemand wehrt sich gegen sportlichen Erfolg. Es bringt uns aber wenig, über Zielsetzungen zu sprechen. Wir sind immer gut damit gefahren, dass wir in dem geblieben sind, was war."

Ok, was wahr ist, dass Torjäger Martijn Kaars (25) einen absoluten Sahnetag auf Schalke erwischt hat. Mit seinen vier Treffern besiegte er Königsblau quasi im Alleingang. Dabei war er zur Pause laut eigenen Angaben bereits ausgelaugt - es folgten trotzdem noch zwei Tore.

Der Stürmer: "Es war ein extrem intensives Spiel, es wurde die gesamte Zeit Mann gegen Mann gespielt. Deshalb war ich zur Halbzeit bereits sehr müde. Heute hatte ich aber viel Platz und wenn ich rennen kann, bekomme ich gute Pässe und muss nur noch den Ball ins Tor schießen. Ich bin sehr glücklich über meinen ersten Viererpack."