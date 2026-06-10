Nächster Neuzugang: FCM holt Ex-Wolfsburger an die Elbe

Magdeburg - Der Transfersommer des 1. FC Magdeburg geht fleißig weiter: Am Mittwochnachmittag gab der Verein bekannt, dass der Wechsel von Anselmo García Mac Nulty (21) an die Elbe fix ist. Der Innenverteidiger kommt vom niederländischen Erstligisten PEC Zwolle an die Elbe.

Ab der kommenden Saison wird Anselmo García Mac Nulty (21, r.) die Elbestädter in der Abwehr unterstützen. © 1. FC Magdeburg

Mit dem 21-Jährigen können sich die Elbestädter ein echtes Abwehr-Talent sichern. Mac Nulty stand in der letzten Saison bei 32 von 34 Partien in der Startaufstellung und kommt auf zwei eigene Treffer. In sechs dieser Partien konnte der Ire mit seinem Team eine weiße Weste behalten.

Mac Nulty wird im kommenden Teilnehmerfeld der 2. Liga kein unbekanntes Gesicht sein: Von 2019 bis 2022 durchlief der 21-Jährige die Jugendteams des VfL Wolfsburg und durfte dabei sogar viermal in der UEFA Youth League agieren.

"Trotz seines jungen Alters hat er bereits wertvolle Erfahrung sammeln können und war in seinen bisherigen Stationen konstant Stammspieler. Mit seinem positiven Mindset, seinem starken linken Fuß und seiner körperlichen Präsenz mit 1,90 Metern wird er unsere Defensive weiter verstärken", beschreibt Sportdirektor Peer Jaekel (43) die Stärken des Neuzugangs.

Auch Mac Nulty selbst schaut mit Vorfreude auf die Aufgabe: "Der 1. FC Magdeburg ist ein großer Traditionsverein, die 2. Bundesliga eine sehr attraktive Liga. Besonders freue ich mich darauf, meine Teamkollegen kennenzulernen und dann vor diesen leidenschaftlichen Fans zu spielen."