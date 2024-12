Olympia-Sieger Lukas Märtens schwärmt von Magdeburg und dem FCM

Magdeburg - Der 22-jährige Olympia -Gold-Gewinner Lukas Märtens erzählt, was seine Heimatstadt Magdeburg und sein Herzensverein, den 1. FC Magdeburg , so besonders für ihn machen.

Der Schwimmer Lukas Märtens (22) schwärmte direkt nach seinem Olympia-Gold-Sieg von seiner Heimat Magdeburg und dem Verein FCM. © Sven Hoppe/dpa

In der neusten Folge des FCM-Podcasts "EINMAL-IMMER" hat FCM-Pressesprecher Manuel Holscher ein Interview mit Schwimmer Lukas Märtens geführt, der sich diesen Sommer Olympiagold im 400 Meter Freistil in Paris geholt hat.

Als gebürtiger Magdeburger sei Märtens schon früh zum FCM gekommen. Der Club sei neben dem Schwimmen eine wichtige Stütze in seinem Leben, bei jedem Spiel fiebere er mit.

Nach seinem Gold-Gewinn im Juli überraschte ihn die ganze Mannschaft mit ihren Glückwünschen. Da habe er eine kleine Träne vergießen müssen: "Lukas, du hast es wirklich geschafft. Der Club, der dir so viele Jahre schon so viel bedeutet, sendet dir so eine Nachricht", dachte sich der 22-Jährige damals.

Im August durfte Märtens dann selbst einmal auf dem Rasen der Avnet Arena stehen: Vor einem Heimspiel gegen Schalke 04 wurde sein Erfolg gefeiert. In der Nordkurve von den FCM-Fans bejubelt zu werden, sei ein unvergesslicher Moment für den Schwimmer gewesen.

"Das war phänomenal. Die Fans haben gespürt, dass ich einer von ihnen bin. Ich war da so ein bisschen überfordert, weil es etwas Besonderes war, vor der Kurve zu stehen", erzählt Märtens dem Podcast-Moderator.

Sein Lieblingsspieler sei der Franzose Jean Hugonet. "Weil ich ihn sehr feiere für seinen Spielstil, für seine kämpferische Ader", so der Schwimmer.