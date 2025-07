Peinliche Pleite vor den eigenen Fans: FCM geht gegen Arslan & Co. unter

Magdeburg - Du liebe Zeit! Der 1. FC Magdeburg ist in einem Test gegen Drittligist Rot-Weiß Essen mit 2:5 untergegangen.

Vor einem Jahr war Ahmet Arslan (2.v.r.) vom FCM nach Essen gewechselt. Am Freitag schoss er seinen Ex-Arbeitgeber ab. © IMAGO/RHR-Foto

In dem 3x35 Minuten langen Test in der heimischen Avnet Arena ging der Zweitligist zunächst durch Baris Atik in Führung. Nach drei Minuten stand es 1:0.

Dann aber folgten fünf Gegentore am Stück.

In der 15. Minute lenkte Jean Hugonet eine Essener Flanke ins eigene Tor - 1:1. Anschließend überwand Dominik Martinovic Magdeburgs Dominik Reimann aus 40 Metern zum 2:1 für die Gäste.

Martinovic hatte dann die große Chance aufs 3:1, traf aber zweimal nur den Innenpfosten. Den Abstauber nutzte Kaito Mizuta.

Ahmet Arslan, der vor einem Jahr vom FCM zu RWE gewechselt war, erhöhte per Freistoß auf 4:1.