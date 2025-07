Vorzeitige Verlängerung: Keeper Reimann bleibt beim FCM!

Alles in Kürze

Torwart Dominik Reimann (28) verlängerte vorzeitig seinen Vertrag beim 1. FC Magdeburg. © 1. FC Magdeburg

Der 28-Jährige ist bereits seit 2021 bei den Blau-Weißen - und bleibt auch erstmal da.

"Die Verlängerung ist auch ein Zeichen dafür, wie wohl ich mich beim FCM und in der Stadt fühle. Der Klub ist etwas Besonderes für mich", so Reimann.

In der letzten Saison kam der Torwart in allen 34 Zweitligapartien zum Einsatz und "hatte einen großen Anteil an der starken Saison und den fünften Tabellenplatz", teilte der FCM mit.