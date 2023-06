Rückkehr perfekt: 1. FC Magdeburg holt Legende Christian Beck zurück

Der 35-jährige Erfurter steht zwar ab der kommenden Saison für den niedersächsischen Oberligisten FSV Schöningen auf dem Platz, er denke aber auch schon an seine berufliche Zukunft.

Schon bei einer Pressekonferenz Ende Mai verkündete FCM-Sportchef Otmar Schork (65) die freudige Kunde: "Wir sind guter Dinge, dass Christian in der nächsten Saison bei uns mit im Boot sein wird."

2021 wechselte der Kicker dann zum Regionalligisten BFC Dynamo, doch im Herzen blieb er immer mit den Blau-Weißen verbunden. Nun soll er beruflich zurück in die Elbestadt wechseln.

Achteinhalb Jahre lang stand Beck für die Magdeburger auf dem Spielfeld, machte über 130 Treffer und war 2018 maßgeblich am Aufstieg des FCM in die 2. Bundesliga beteiligt.

"Ich bin froh, dass ich beim FCM künftig in ein neues Aufgabenfeld hineinwachsen kann. Es gibt ein Leben nach dem Sport und deshalb will ich mich schon jetzt darum kümmern", sagte der Torjäger zu BILD.

Beck wird beim FCM aber nicht wieder auf dem Feld stehen, sondern wahrscheinlich eher daneben. Sein genaues Aufgabenfeld sei bisher noch unklar, Arbeit im Marketing oder bei der Sponsorenpflege oder Talentförderung ist beispielsweise denkbar.

Er stünde mit Sportchef Schork in engem Austausch und würde nun die Gespräche weiter vertiefen. "Es soll ja am Ende auch mit dem Fußball zusammen passen", so der Stürmer.