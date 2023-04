Rückschlag für 1. FC Magdeburg: "Wir verschenken einfach zu viel"

Sandhausens Arne Sicker (r., 25) spielt gegen Magdeburgs Jason Ceka (23). © Swen Pförtner/dpa

Heftiger Rückschlag für den 1. FC Magdeburg im Kampf um den Klassenerhalt: Das Team von Christian Titz (52) verlor am Samstag überraschend gegen Liga-Schlusslicht SV Sandhausen mit 1:2 (0:1).

Statt in Richtung Tabellen-Mittelfeld zu schauen, geht der Blick für die Elbestädter nun eher wieder abwärts. Dario Dumic (25. Minute/66.) brachte die Gäste vor 23.156 Zuschauern in der MDCC-Arena in Führung und erhöhte dann auf 2:0. Cristiano Piccini (89.) gelang nur noch der Anschlusstreffer für den FCM.

Für den von den Interimstrainern Gerhard Kleppinger und Oscar Corrochano trainierten Tabellenletzten war es nach sieben sieglosen Spielen der erste Erfolg.

"Wir hatten Chancen für zwei Spiele. Der Gegner macht zwei Tore aus zwei Standards", sagte FCM-Kapitän Amara Condé. Titz bilanzierte die Niederlage stinksauer: "Wir verschenken einfach zu viel", sagte der Cheftrainer auf der Pressekonferenz und ergänzte:

"Und es ist sehr ärgerlich, dass wir zwei Gegentore aus zwei Standardsituationen bekommen." Immerhin habe man genau diese Situationen trainiert.

Zudem haderte er mit den vergebenen Chancen: "Wenn man das Spiel gesehen hat, müsste es klar für uns ausreichen, dieses Spiel zu gewinnen. Wir haben klar über zehn gute Einschussmöglichkeiten."