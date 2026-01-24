Hochrisikospiel! Das müssen die Fans vor dem Ost-Kracher Magdeburg gegen Dynamo wissen
Magdeburg/Dresden - Flutlicht, Abstiegskampf, besondere Rivalität: Das Top-Spiel der 2. Bundesliga am Samstagabend (20.30 Uhr) zwischen dem 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden elektrisiert nicht nur die Fans, sondern auch das gesamte Umfeld. Die Partie ist als Hochrisikospiel der Kategorie eins eingeordnet.
"Wir haben natürlich einen erhöhten Einsatzfokus und eine umfassende Vorbereitung getroffen, damit die Sicherheit für Fans und Beamte gewährleistet werden kann", erklärte Polizei-Pressesprecherin Fritzsche auf TAG24-Nachfrage.
Der Ost-Kracher wird von Einsatzkräften aus Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Brandenburg und anderen Bundesländern abgesichert.
Die Polizei Magdeburg hat den anreisenden Fans aus Dresden in einem Fanbrief wichtige Informationen für den Samstagabend mitgegeben.
Für die Anreise haben die Beamten folgende Hinweise:
- Anreise mit der Bahn über Haltepunkt Herrenkrug in Magdeburg - dort Zug verlassen
- zu Fuß die Route über den Nordbrückenzug (Walther-Rathenau-Str. - Jerusalembrücke - Brücke des Friedens) nutzen
- Bahnlinie 6 bis Jerichower Platz nutzen
- Bahnlinie 4 ab Hauptbahnhof/Kölner Platz in Richtung Cracau bis Mehringstraße - weiter zu Fuß über Cracauer Straße, Friedrich-Ebert-Straße bis VIP-Parkplatz der Avnet-Arena
- im Stadtgebiet auf sichtbare Fankleidung und Fanutensilien verzichten
- Dynamo Dresden rät von Anreise mit der Tram durch das Stadtgebiet ab, sondern empfiehlt die Anreise über den Hauptbahnhof, von dort Begleitung durch die Bundespolizei zum Haltepunkt Magdeburg-Herrenkrug - von dort Shuttle-Bus zum Gästeparkplatz
- Anreise mit dem Auto über Anschlussstelle Schönebeck, B246a in Richtung Gommern, B184 in Richtung Magdeburg, B1 in Richtung Magdeburg, Berliner Chaussee, Am Hammelberg, Gübser Weg hin zum Gästeparkplatz
- umfangreiche Baustellensituation in Magdeburg, bitte keine Nutzung von alternativen Anreisevarianten
- Anreise im Konvoi: Sammeln am Rastplatz Calbe im Bereich der Aral-Tankstelle - von dort polizeiliche Lotsung bis zum Stadion
Eine zeitige Anreise wird aufgrund der Verkehrslage empfohlen. Die Partie ist ausverkauft, eine Anreise ohne Ticket zwecklos. Über 27.000 Fans werden in der Avnet-Arena erwartet, davon 2900 Anhänger aus Dresden.
Welche Dinge müssen die Fans von Dynamo Dresden am Samstag beim 1. FC Magdeburg beachten?
Für die Situation vor dem Einlass und im Stadion sowie der Abreise gibt es folgende Hinweise:
- 17.30 Uhr Öffnung Gästeparkplatz
- 18.30 Uhr Öffnung der Stadiontore
- kein Zutritt für stark alkoholisierte Personen
- Verbot von Pyrotechnik
- Einlasskontrollen durch Sicherheitsdienst des 1. FC Magdeburg
- Mitnahme von Taschen und Rucksäcken untersagt
- Ausschank von Vollbier
- Barzahlung an den Verpflegungsständen im Stadion
- kein Zutritt zum Heimbereich mit sichtbarer Fankleidung von Dynamo Dresden, Umsetzen in den Gästebereich nicht möglich
Alle Beteiligten hoffen auf ein friedliches Fußball-Fest, bei dem vor allem sportlich auf der Plattform der Primetime Samstagabend für Werbung gesorgt werden soll.
Während Magdeburg sich schon vor der Winterpause sportlich stabilisiert hat, fand die SGD mit dem 2:0-Heimsieg gegen Greuther Fürth rechtzeitig vor dem Derby auch in sportlich erfolgreiches Fahrwasser. Der letzte Heimsieg von Magdeburg gegen Dynamo liegt bereits 19 Jahre zurück.
In der damaligen Regionalliga Nord setzte sich das Team des damaligen Trainers Dirk Heyne (68) mit 1:0 dank des Tores von Björn Lindemann (42) am 19. August 2007 durch.
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO / Steffen Kuttner