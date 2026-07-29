Saisoneröffnung gegen West Ham: FCM duelliert sich mit Premier-League-Absteiger

Magdeburg - Die offizielle Saisoneröffnung des 1. FC Magdeburg steht vor der Tür. Am Samstag, dem 1. August, geht es im letzten Testspiel vor Zweitligastart gegen niemand Geringeren als den Premier-League-Absteiger West Ham United.

Im Rahmen des Testspiels gegen West Ham United findet auch die offizielle Saisoneröffnung statt. © Philipp Szyza/dpa

Die Hammers aus London haben ein sehr hartes Jahr hinter sich. Mit 19 Niederlagen in der Premier League kam West Ham auf nur insgesamt 39 Zähler und musste sich mit zwei Punkten Abstand auf Tottenham aus der obersten Spielklasse Englands verabschieden.

Damit einhergehend müssen die Londoner viele Abgänge verzeichnen. Zwei der prominentesten Namen sind Crysencio Summerville (24), der für rund 65 Millionen Euro nach Saudi-Arabien wechselt, und Mittelfeld-Youngster Mateus Fernandes (21). Der 21-Jährige geht für 99 Millionen Euro zu Tottenham.

Für den 1. FC Magdeburg ist dieser Gegner eine echte Hausnummer. Mit einem Kaderwert von knapp 285 Millionen Euro sind die Engländer gleich 13-mal so teuer wie die Elbestädter.

Doch der FCM konnte zuletzt Selbstbewusstsein sammeln, schließlich gewann die Mannschaft von Petrik Sander (65) am letzten Wochenende mit 2:0 gegen den Aufsteiger aus Paderborn.