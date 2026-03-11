"Sehr große menschliche Enttäuschung": Top-Talent des FCM vor Absprung

Magdeburg - Nach dem Trainingslager im Winter galt Albert Millgramm (21) noch als der Hoffnungsschimmer am Magdeburger Horizont, jetzt stehen die Zeichen auf Abschied. Für FCM -Coach Petrik Sander (65) ist die Art und Weise der Entscheidung ernüchternd.

Gegen Braunschweig und Dresden kam Albert Millgramm (21) jeweils auf eine Minute Einsatzzeit. © MAGO / Christian Schroedter

"Es gab nach dem Trainingslager das klare Signal, dass wir ihm einen Profivertrag anbieten wollen", äußerte sich Petrik Sander im Rahmen der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Darmstadt. Damals überzeugte Millgramm in den Testspielen mit starken Leistungen.

"Nach erteilter Zusage hat er das dann wieder zurückgezogen und hat sich für einen anderen Weg entschieden, das ist dann für uns schon eine sehr große menschliche Enttäuschung", bedauert Sander den Rückzug vom Top-Talent, der in der Saison 23/24 vom Berliner Club Hertha 03 Zehlendorf an die Elbe gewechselt war.

Für den 65-Jährigen spielte die Personalie Millgramm ab diesem Zeitpunkt dann keine Rolle mehr: "Besonders Pascal [Anm. d. Red.: Ibold] hat eine besondere Beziehung zu den Spielern. Das ist schon ein Vertrauensverlust und da haben wir die klare Entscheidung getroffen, dass er nicht mehr Teil des Profikaders ist."