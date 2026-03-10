Alles oder nichts: Der FCM und der Kampf um den Klassenerhalt

Magdeburg - Nach dem so knappen und umso bitteren späten 0:1-Rückschlag gegen die SV Elversberg wird die Situation für den 1. FC Magdeburg im Tabellenkeller immer bedrohlicher. Auch, weil die direkten Konkurrenten immer für eine Überraschung gut sind.

Auch im Duell mit Elversberg zeigten die Magdeburger eine sehr passable Leistung. © Uwe Anspach/dpa

Lediglich vier Punkte liegen zwischen dem zwölften und dem 18. Platz im Unterhaus des deutschen Profifußballs. Die Elbestädter halten aktuell die unrühmliche "rote Laterne" in der Hand, haben gleichzeitig aber auch mit jedem Spieltag die Möglichkeit, sich aus eigener Kraft ein Stück weit zu befreien.

Schon vor Wochen versuchte Coach Petrik Sander (65) auf einer Pressekonferenz diese positiven Aspekte in einer schwierigen Situation zu skizzieren: "Wie schön ist es denn, in einer Position zu sein, wo man sich an jedem Spieltag selbst aus der Gefahrenzone bringen kann." Die Aussage stimmte damals, genauso stimmt sie zum jetzigen Zeitpunkt. Doch noch fehlen die Ergebnisse.

Sechs Niederlagen aus den letzten sieben Spielen, darunter Pleiten gegen die direkte Konkurrenz aus Dresden und Bielefeld, das ist die alles andere als zufriedenstellende Bilanz der Blau-Weißen. Neun Spiele hat die Mannschaft von Petrik Sander noch Zeit, um den Umschwung zu schaffen, doch das wird alles andere als einfach.

Auf Kiel und Münster, die sich ebenfalls in akuter Abstiegsgefahr befinden, trifft der FCM noch. Aus Magdeburgs Sicht würde alles außer einem Sieg gegen die beiden wohl den Gang in Liga drei bedeuten, denn: Abgesehen von Holstein und Preußen liegen die restlichen Gegner zum jetzigen Zeitpunkt im Durchschnitt auf Platz sieben.