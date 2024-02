Sensationeller FCM-Triumph: Amaechi und Atik verhindern Rekordspiel!

Magdeburg – Was für ein Sieg! Drei Punkte gegen den bisher unbesiegten Tabellenführer – alle Achtung, wer das vorhergesehen hat. St. Pauli hatte satte 10 Monate lang kein Spiel verloren. Doch dann kam der 1. FC Magdeburg !

Da fehlte kaum einer. Riesige FCM-Jubeltraube nach dem Treffer zum 1:0, der Big-Points gegen den Liga-Primus einleitete. © Christophe Gateau/dpa

Dominik Reimann: "Das, was wir uns vorgenommen hatten, haben wir komplett auf den Platz gebracht. Wir sind stolz und froh, die erste Mannschaft zu sein, die St. Pauli geschlagen hat."



Zu Recht. Was Reimann (26) und seine Mitspieler am gestrigen Samstagnachmittag auf den Rasen gebracht haben, bestätigte, dass die starke zweite Hälfte gegen Kiel kein Zufall war. Besonders in den ersten 45 Minuten war der Klub den Hamburgern ebenbürtig.

In der zweiten Hälfte kam dann das notwendige "Quäntchen Glück" hinzu, das dem FCM in vielen Spielen der bisherigen Saison gefehlt hatte. Gleichzeitig fand die Mannschaft endlich die Gier, die es braucht, um so ein Heimspiel "dreckig" zu gewinnen.

Nur indem er hellwach war, konnte Xavier Amaechi (23) den viel zu kurz geratenen Pass von Pauli-Keeper Nikola Vasilj (28) auf Verteidiger Karol Mets (30) förmlich erahnen. Den Ball dann noch uneigennützig abzulegen, machte die Szene makellos.