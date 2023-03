Titz mit deutlichen Worten nach Pleite des 1. FC Magdeburg: "Wir haben nicht stattgefunden!"

Fürth - Mit einem heftigen Dämpfer im Abstiegskampf hat sich der 1. FC Magdeburg am Samstagnachmittag in die Länderspielpause verabschiedet. Mit 0:3 ging man am Ende bei der SpVgg Greuther Fürth unter. Danach sah es nach 45 Minuten zunächst nicht aus.