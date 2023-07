Trotz 30 Minuten Überzahl: 1. FC Magdeburg vertändelt Sieg gegen Aufsteiger Wiesbaden

Wiesbaden - So hatte sich der 1. FC Magdeburg den Start in die neue Zweitligasaison sicher nicht vorgestellt! Die Sachsen-Anhalter kamen trotz Überzahl bei Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus und verpassten somit im ersten Spiel einen fast schon sicher geglaubten Dreier.

Danach wurde Blau-Weiß sicherer, hatte vor der Halbzeit noch gute Gelegenheiten, um auf das 2:0 zu stellen. Schuler scheiterte beispielsweise frei vor Keeper Florian Stritzel und schoss links am Kasten vorbei (37.). So ging es mit einer knappen Führung in die Kabinen.

In der 29. Minute ging es dann aber doch einmal ziemlich einfach. Nach einer missglückten Flanke der Hausherren zog es den FCM ganz schnell in die gegnerische Hälfte.

Magdeburg hatte Chancen, um die zwischenzeitliche Führung auszubauen. Doch im Abschluss wirkte man nicht konsequent genug. © Arne Dedert/dpa

Direkt zu Beginn der zweiten Halbzeit hob Baris Atik im gegnerischen Strafraum ab. Schiedsrichter Benjamin Brand pfiff, zeigte dem Magdeburger zu Recht aber die Gelbe Karte für eine Schwalbe.

Eine Minute später ertönte die Pfeife erneut. Ceka war von Aleksandar Vukotic gefoult worden, allerdings minimal vor dem Strafraum, sodass es nur einen Freistoß gab, der nichts einbrachte.

Doch aller guten Dinge sind drei und so pfiff in der 56. Minute Brand erneut, weil der kurz vorher verwarnte Vukotic per Foul Schuler am Torschuss hinderte. Es gab Gelb-Rot für den Verteidiger, doch der FCM machte auch aus dem Freistoß kurz vor dem Strafraum nix.

Doch wer jetzt dachte, dass die Gäste damit alles im Griff hätten, wurde eines Besseren belehrt. Nach einem Freistoß von links stieg Ivan Prtajin freistehehend im Strafraum am höchsten und köpfte aus kurzer Distanz zum 1:1 ein (62.).

Wiesbaden witterte nun den Punktgewinn, weil Magdeburg selbst in Überzahl in der Offensive nicht zwingend genug wurde. Der Aufsteiger verteidigte mit allen Mitteln und hielt die Blau-Weißen größtenteils vom Strafraum fern.

Titz wechselte offensiv, doch es brachte alles nichts, sein FCM bleib ideenlos im Abschluss. Somit endete das Spiel trotz sieben Minuten Nachspielzeit mit einem aus Magdeburger Sicht nicht zufriedenstellenden 1:1.