Von der Weser an die Elbe: 19-Jähriger ist nächster Neuzugang

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg bleibt auch im Sommer weiterhin fleißig und verpflichtet mit Kevin Manthey (19) den nächsten Neuzugang, wie der Verein in einer Pressemitteilung bekannt gab. Der 19-Jährige wechselt von der Zweitvertretung des SV Werder Bremen an die Elbe.

In der letzten Regionalliga-Saison kam Kevin Manthey (r., 19) auf insgesamt 18 Einsätze. © 1. FC Magdeburg

Der Mittelstürmer war in der letzten Saison in der Regionalliga Nord aktiv und kam bei Werder Bremen II auf insgesamt 18 Einsätze, in denen er vier eigene Treffer erzielen und einmal vorlegen konnte. Vier dieser fünf Scorer konnte er in den letzten vier Partien der Saison sammeln und zeigte mit seinen 19 Jahren damit durchaus Potenzial.

"Kevin bringt mit seiner Kombination aus Größe und Tempo ein Paket als Stürmer mit, das es nicht häufig gibt. [...]. Insgesamt ist er ein Spieler mit einem sehr spannenden Profil und großem Potenzial", wurde Sportdirektor Peer Jaekel (43) in der Pressenachricht zitiert.

Auch der gebürtige Bremer scheint voller Vorfreude auf seine neue Herausforderung zu sein: "Für mich ist es eine große Chance, mich bei einem Verein wie dem FCM im Profifußball zu beweisen. Gemeinsam mit den Verantwortlichen möchte ich den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen und mich hier beim FCM bestmöglich weiterentwickeln", so Manthey.