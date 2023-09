01.09.2023 15:58 1. FC Magdeburg fordert Hertha: Das Heimspiel, auf das die Stadt gewartet hat!

Am 5. Spieltag der 2. Bundesliga trifft der 1. FC Magdeburg am morgigen Samstag in der MDCC-Arena in einem Knallerspiel auf den Absteiger Hertha BSC.

Von Robin Amberg

Magdeburg – Endlich wieder Heimspiel! Nach drei Auswärtsspielen in Folge trifft der 1. FC Magdeburg am morgigen Samstag (13 Uhr) auf Hertha BSC. "Natürlich ist es schön, dass wir jetzt ein Wochenende ohne eine längere Busfahrt haben", freute sich auch Christian Titz (52) auf das Knallerspiel vor der Länderspielpause im heimischen Heinz-Krügel-Stadion. Christian Titz (52) möchte drei Punkte gegen den Gegner aus Berlin einfahren: 40 Jahre Bundesliga und der 12. Platz in der Ewigen Tabelle scheinen den FCM-Coach nicht zu interessieren. © Arne Dedert/dpa Während der FCM einen furiosen Saisonstart hinlegte, kann bei der "Alten Dame" von einem historisch schwachen Fehlstart in die neue Zweitligasaison gesprochen werden. Nur drei Punkte stehen nach den ersten vier Spielen zu Buche. Der Bundesliga-Absteiger aus der Hauptstadt hatte sich den Einstand ganz anders vorgestellt. Für Titz sind die bisherigen Ergebnisse der Berliner indes nicht von Belang. 1. FC Magdeburg Reimann hält den Punkt fest: 1. FC Magdeburg bleibt ungeschlagen Hertha BSC sei eine Elf, "die sich erstmal finden musste, aber viel individuelle Klasse in sich hat", so der 52-Jährige Fußballlehrer, der sich mit dem 1. FC Magdeburg behaupten möchte. "Eine Mannschaft, die ihre Qualität in der Liga nachgewiesen hat", womit der FCM-Trainer auf den starken 5:0-Befreiungsschlag der Berliner gegen Fürth am vergangen Wochenende anspielte. Der große Namen des selbsternannten "Big City Club" ist Titz dagegen gleichgültig. "Wir beschränken uns auf die sportliche Betrachtungsweise", gab er nüchtern zu verstehen. 1. FC Magdeburg: Motiviert und gemeinschaftlich zum Heimsieg Die Magdeburger sind mittlerweile eine eingespielte Truppe, die sich vor niemandem verstecken muss! Auch gegen die Hertha wollen die FCM-Profis einen Sieg bejubeln. © Hendrik Schmidt/dpa Auch für das Spiel gegen Hertha BSC werden sicher Ersatztorhüter Noah Kruth (20) und Außenverteidiger Herbert Bockhorn (28) ausfallen. Kein Grund zur Sorge gibt es bei Baris Atik (28), der das Mannschaftstraining am gestrigen Donnerstag abgebrochen hatte. Das sei eine "reine Vorsichtsmaße" gewesen, wie Titz zur Beruhigung aller FCM-Fans mitteilte. Atik selbst hatte unter der Woche noch gesagt: "Das Team ist sehr hungrig, wir sind eine eingespielte Mannschaft, man merkt, dass das System immer mehr greift und die neuen Spieler sich super integriert haben. Die Mannschaft hat Bock, das sieht man auch auf dem Platz." Zwischen Fans und Mannschaft ist eine Symbiose entstanden. Für die Partie gegen Hertha starteten die Clubfans einen Aufruf: "Am Samstag alle im Trikot! [...] Am Samstag alle gemeinsam für 3 Punkte!" © Sven Hoppe/dpa Aber nicht nur die Spieler und Verantwortlichen haben Bock auf das allererste Pflichtspiel gegen die Hertha aus Berlin: Ganz Fußball-Magdeburg brennt auf die Partie. Für das Spiel hat die aktive Fanszene der Blau-Weißen zum Fanmarsch aufgerufen, um gemeinsam hinter der Mannschaft zu stehen. Die Clubfans treffen sich am morgigen Samstag um 10.30 Uhr am Messeplatz Max Wille.

