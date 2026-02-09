Der FCM hat ein Problem in der Standard-Verteidigung

Magdeburg - Auch in diesem letzten historischen Zweitligaspiel waren die Standards wieder ein Problem für den FCM. Drei ihrer vier Gegentore kassierten sie nach einer Ecke. Ein Problem, das schon seit Längerem Bestand hat.

Gleich drei Gegentreffer kassierte der FCM gegen Fürth durch Standards. © Jens Niering/dpa

"Wir wussten, dass wir bei Standardsituationen ein großes Plus haben und die Magdeburger da sehr anfällig sind", beschreibt Fürth-Trainer Heiko Vogel (50) die Herangehensweise seiner Mannschaft.

Schon länger ist den Ligakonkurrenten klar, dass der FCM in der Standardverteidigung einige Schwächen hat. Schon gegen Dresden kassierte der 1. FC Magdeburg infolge von zwei Standards zwei Gegentreffer und verlor damit das Elb-Clásico.

Auch wenn Keeper Dominik Reimann (28) besonders bei den Ecken keinen sicheren Eindruck machte, möchte FCM-Coach Petrik Sander (65) ihn nicht allein in die Verantwortung nehmen: "Das ist ein gemeinschaftliches Verteidigen von Standardsituationen und da hat jeder seinen Part zu erfüllen. Das so auf Einzelne abzuschieben, das ist nicht mein Ding."