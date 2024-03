Wut, Enttäuschung und die Bitte um Entschuldigung: FCM im Abstiegskampf!

Karlsruhe - Jetzt wird's eng! Der 1. FC Magdeburg meldet sich mit einem Paukenschlag im Abstiegskampf an. Gegen den KSC zerfiel der Club vollkommen. Ein verkorkster Nachmittag, an dem jeder einzelne in Blau-Weiß seine Leistung hinterfragen sollte. Von Zweitliga-Niveau keine Spur.