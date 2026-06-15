Zukunft liegt in Magdeburg: Falko Michel verlängert beim FCM

Magdeburg - Ursprünglich war Falko Michel (25) beim 1. FC Magdeburg schon verabschiedet worden, jetzt aber wendet sich das Blatt: Der Mittelfeldakteur bleibt den Elbestädtern auch in der nächsten Saison erhalten, wie der Verein in einer Pressenachricht mitteilte.

In der vergangenen Saison stand Falko Michel (25) 23-mal in der Startelf. © Bernd Thissen/dpa

"In der Stadt und beim Club fühle ich mich sehr wohl und spüre das Vertrauen des Trainerteams. Ich freue mich, weiterhin für den FCM und die Clubfans aufzulaufen und gemeinsam mit der Mannschaft erfolgreich zu sein", äußert sich der 25-Jährige zu seiner Vertragsverlängerung.

Michel war vor zwei Jahren von Borussia Dortmund II. an die Elbe gewechselt und kam seitdem auf 55 Einsätze im blau-weißen Dress. In der vergangenen Saison war er als defensiver Mittelfeldspieler eine der Stützen im Spielaufbau und ergänzte sich vor allem mit Laurin Ulrich (21) im Zentrum gut.

Die Verantwortlichen des FCM schätzen den 25-Jährigen sehr und wissen um seine Bedeutung für das Team: "Falko hat sich in der vergangenen Saison zu einem festen Bestandteil unserer Mannschaft entwickelt [...]. Mit seiner Agilität, seiner vielseitigen Einsetzbarkeit und seinen fußballerischen Qualitäten ist er ein wichtiger Eckpfeiler unseres Teams", sagt Sportdirektor Peer Jaekel (43).