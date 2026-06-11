11.06.2026 17:08 Erweiterung im FCM-Trainerstab: Ex-Frankfurter wird Assistent von Sander und Ibold

Der 1. FC Magdeburg verstärkt sich im Trainerstab und holt Erwin Bradasch. Der ehemalige Frankfurter soll künftig als Co-Trainer agieren.

Von Thorben Latzel

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg verstärkt sich auch neben dem Feld und erweitert den eigenen Trainerstab. Der Ex-Frankfurter Erwin Bradasch (45) wird künftig neben Petrik Sander (65) und Pascal Ibold (36) an der Seitenlinie stehen, wie der Verein am Donnerstag mitteilte.

Erwin Bradasch (45) erreichte mit der Eintracht unter anderem das Viertelfinale der Europa League. © IMAGO / Passion2Press Der 45-Jährige hat in seiner bisherigen Trainerkarriere schon einige Meilensteine vorzuweisen. Neben Dino Toppmöller (45) konnte Bradasch mit dem F91 Düdelingen als erster luxemburgischer Verein überhaupt den Einzug in die Gruppenphase der Europa League feiern, außerdem gelang ihm bei Eintracht Frankfurt Rang drei in der Bundesliga. Der gebürtige Darmstädter kommt selbst auf sechs Zweitliga-Partien, kann sich also gut in die Spieler hineinversetzen. Beim FCM war es scheinbar schon länger klar, dass es im Trainerteam weitere Verstärkung braucht: "Die Analyse der vergangenen Saison hat gezeigt, dass wir unseren Stab im Bereich der Lizenzmannschaft gezielt erweitern wollen. [...]", sagt Sportdirektor Peer Jaekel (43), wobei die Aufgaben von Bradasch über die eines reinen Co-Trainers hinausgehen: "Er wird unser Trainerteam als Co-Trainer der ersten Mannschaft verstärken und gleichzeitig eine wichtige Brücke zu unseren Top-Talenten im NLZ bilden", so Jaekel.

Pascal Ibold freut sich über die Erweiterung im Trainerstab