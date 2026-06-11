Erweiterung im FCM-Trainerstab: Ex-Frankfurter wird Assistent von Sander und Ibold
Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg verstärkt sich auch neben dem Feld und erweitert den eigenen Trainerstab. Der Ex-Frankfurter Erwin Bradasch (45) wird künftig neben Petrik Sander (65) und Pascal Ibold (36) an der Seitenlinie stehen, wie der Verein am Donnerstag mitteilte.
Der 45-Jährige hat in seiner bisherigen Trainerkarriere schon einige Meilensteine vorzuweisen. Neben Dino Toppmöller (45) konnte Bradasch mit dem F91 Düdelingen als erster luxemburgischer Verein überhaupt den Einzug in die Gruppenphase der Europa League feiern, außerdem gelang ihm bei Eintracht Frankfurt Rang drei in der Bundesliga.
Der gebürtige Darmstädter kommt selbst auf sechs Zweitliga-Partien, kann sich also gut in die Spieler hineinversetzen. Beim FCM war es scheinbar schon länger klar, dass es im Trainerteam weitere Verstärkung braucht: "Die Analyse der vergangenen Saison hat gezeigt, dass wir unseren Stab im Bereich der Lizenzmannschaft gezielt erweitern wollen. [...]", sagt Sportdirektor Peer Jaekel (43), wobei die Aufgaben von Bradasch über die eines reinen Co-Trainers hinausgehen:
"Er wird unser Trainerteam als Co-Trainer der ersten Mannschaft verstärken und gleichzeitig eine wichtige Brücke zu unseren Top-Talenten im NLZ bilden", so Jaekel.
Pascal Ibold freut sich über die Erweiterung im Trainerstab
Auch Trainerkollege Pascal Ibold ist mit der Erweiterung des Trainerteams zufrieden: "Erwin ist ein absoluter Fachmann, von dessen Bundesliga-Erfahrung wir in allen Bereich profitieren werden", wird er in der Pressenachricht zitiert.
"Dazu kommen seine offene und begeisternde Art, sowie sein klarer Fokus auf offensiven Fußball. Wir freuen uns schon jetzt, zum Trainingsauftakt gemeinsam auf dem Platz zu stehen", sagt der 36-Jährige.
Auch Erwin Bradasch blickt mit Vorfreude auf seine kommende Aufgabe: "Nach den sehr guten Gesprächen mit Peer Jaekel und dem Trainerstab um Petrik und Pascal kann ich es kaum noch abwarten, hier beim FCM auf dem Platz loszulegen. Für mich stehen vor allem Teamgeist, ehrliche Arbeit und die Entwicklung von jungen, talentierten Spielern im Mittelpunkt [...]".
Bradasch passt also zu der Art und Weise, wie die Elbestädter Fußball spielen wollen. Er selbst möchte sich dabei ganz besonders auf eine Sache konzentrieren: "Die Jungs tagtäglich besser zu machen, ist mein größter Ansporn."
Titelfoto: IMAGO / Passion2Press