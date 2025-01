13. Verein in zehn Jahren! Wandervogel Lerche verlässt RWE und geht nach Dortmund

Ein halbes Jahr spielte Dennis Lerche (29) beim FC Rot-Weiß Erfurt. Nun zieht er erneut weiter und schließt sich Türkspor Dortmund an. © IMAGO / Karina Hessland

Wie der aktuelle Tabellendritte der Regionalliga Nordost am Freitag bekannt gab, verlässt der 29-Jährige mit sofortiger Wirkung den Verein und schließt sich Türkspor Dortmund in der Regionalliga West an.

Eine Ablöse erhält RWE für den Stürmer nicht, da man sich auf eine vorzeitige Auflösung seines bis Juni 2026 laufenden Vertrags einigen konnte. Lerche war erst im Sommer 2024 vom SSV Jeddeloh zu den Thüringern gewechselt.

In den sechs Monaten konnte er allerdings nicht die Erwartungen erfüllen. In 17 Ligaspielen erzielte der Angreifer lediglich einen Treffer und bereitete drei weitere Tore vor.

"Wir danken Dennis für seine Zeit bei uns. Wir sind überzeugt, dass der Wechsel zu Türkspor Dortmund für ihn eine neue Chance bietet, sich sportlich weiterzuentwickeln", erklärte RWE-Boss Franz Gerber (71).