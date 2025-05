Nach nur einem Jahr! Regionalliga-Veteran verlässt Rot-Weiß Erfurt

RWE-Cheftrainer Fabian Gerber (45) muss in der kommenden Saison ohne Andy Trübenbach (33, vorne) auskommen. © IMAGO / Beautiful Sports

Wie der Tabellendritte der jüngst abgelaufenen Regionalliga-Nordost-Saison am Donnerstag mitteilte, haben sich Spieler und Verein einvernehmlich auf eine vorzeitige Vertragsauflösung geeinigt. Das Arbeitspapier des 33-Jährigen war ursprünglich bis Juni 2026 datiert gewesen.

Laut RWE sei die Entscheidung auf "Wunsch des Spielers" erfolgt. Nun wird der Offensivakteur zum ZFC Meuselwitz zurückkehren, wo er vor seinem Engagement in Erfurt bereits jahrelang am Ball aktiv war.

Für die Männer aus dem Altenburger Land lief Trübenbach bislang in 242 Pflichtspielen auf und erzielte insgesamt 70 Tore. Seinen Lebensmittelpunkt wird der 33-Jährige jetzt wieder nach Leipzig verlagern.

Trübenbach war vor der Saison 24/25 mit großen Hoffnungen nach Erfurt gewechselt, denn er hatte in den Duellen gegen RWE regelmäßig getroffen (sieben Tore in neun Spielen). Bei den Rot-Weißen konnte er jedoch nicht die in ihn gesteckten Erwartungen erfüllen. In 31 Ligaspielen konnte der Rechtsfuß zwar sechs Tore und vier Vorlagen vorweisen, allerdings kam er in der Rückrunde nur noch selten über die Rolle des Einwechselspielers hinaus.