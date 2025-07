Er wurde bereits Meister: Rot-Weiß Erfurt verpflichtet Nationalspieler

Erfurt - Zwei Wochen vor dem Saisonauftakt in der Regionalliga Nordost hat der FC Rot-Weiß Erfurt den nächsten Transfer eingetütet.

Sofiane Ikene (20) wechselt von der U23 des 1. FC Nürnberg zum FC Rot-Weiß Erfurt. © IMAGO / Zink

Wie die Thüringer am Samstag in einer Mitteilung bekannt gaben, konnte man sich die Dienste von Sofiane Ikene (20) sichern.

Der Mittelfeldspieler wechselt von der U23 des 1. FC Nürnberg in die Thüringer Landeshauptstadt und unterschrieb bei den Rot-Weißen einen Vertrag bis Sommer 2027.

Der Nationalspieler Luxemburgs trug bereits in den Vorbereitungsspielen gegen Schweinfurt 05 und Alemannia Aachen das RWE-Trikot und konnte sich für einen Vertrag empfehlen. Laut Klubangaben überzeugte Ikene das Trainerteam um Chefcoach Fabian Gerber (45) mit seiner "starken Präsenz" und seinem "guten Spielaufbau".

Der 20-Jährige kam 2023 nach Deutschland und schaffte den Sprung von der U19 des 1. FC Nürnberg zur U23 - davor durchlief er in Luxemburg die Jugend von F91 Düdelingen und gab mit 16 Jahren sein Debüt in der ersten luxemburgischen Liga. In der BGL Ligue absolvierte er vier Spiele (1 Tor) und gewann mit Düdelingen sogar eine Meisterschaft.

Auf internationaler Ebene nahm er 2022 an der U17-EM in Israel und kam dort auf drei Einsätze. Zuletzt war er auch Teil der U21-Auswahl in der Qualifikation zur EM 2025.