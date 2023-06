BVB fährt mit voller Kapelle zum Testspiel nach Erfurt! So kommt Ihr an Tickets

Die Dortmunder werden unter anderem mit Marco Reus (34, M.) und Nationalspieler Emre Can (29, r.) zum Testspiel nach Erfurt reisen. © Bernd Thissen/dpa

Den 22. Juli dürften sich viele Anhänger der Rot-Weißen dick und fett im Kalender markiert haben. An diesem Tag gastiert der BVB zu einem Freundschaftsspiel im Steigerwaldstadion.

Der Champions-League-Teilnehmer aus der vergangenen Saison wird in Bestbesetzung nach Thüringen reisen, wie die Erfurter auf ihrer Internetseite verkündeten. Heißt: Stars wie Marco Reus (34), Mats Hummels (34), Sebastien Haller (28), Emre Can (29) oder Julian Brandt (27) werden dabei sein.

Tickets für das Spiel wird es ab kommender Woche geben, erklärte RWE. Um genau zu sein ab Dienstag (20. Juni). Insgesamt erstreckt sich der Kartenverkauf über drei Phasen. Phase eins beginnt am 20. Juni und dauert bis zum 25. Juni. Ein Anrecht auf Tickets haben in dieser Zeit alle Dauerkarten-Inhaber. Egal ob sie neu dabei sind oder ihre Dauerkarte verlängert haben, teilten die Rot-Weißen mit.

In der zweiten Phase (26. Juni bis 2. Juli) haben alle RWE-Mitglieder die Chance, an Tickets zu gelangen. Die dritte und letzte Phase startet ab dem 3. Juli - dann gehen die Tickets in den freien Verkauf. In den Blöcken M und N kann jedoch wegen der hohen Nachfrage kein freier Verkauf angeboten werden, schreibt der Regionalligist.