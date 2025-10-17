Duell der Erzrivalen: So kommt ihr an Tickets für das Thüringenderby

Erfurt - Am 28. November (20.20 Uhr) gibt es die nächste Auflage des ewig jungen Duells: Das Thüringenderby zwischen dem FC Rot-Weiß Erfurt und Carl Zeiss Jena . Tickets für den Klassiker sind inzwischen verfügbar.

Das Spiel der beiden Regionalligisten wird zur absoluten Prime-Time im MDR-Fernsehen ausgestrahlt. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa

Insgesamt drei Verkaufsphasen wird es für das 111. Aufeinandertreffen der beiden Erzrivalen im Steigerwaldstadion geben, wie die Erfurter mitteilten.

Phase eins läuft seit Freitag (10 Uhr) und wird bis zum 26. Oktober andauern. In dieser Zeit können Dauerkarteninhaber und Vereinsmitglieder jeweils bis zu zwei Tickets pro Person erwerben.

Vom 27. Oktober (10 Uhr) bis 2. November haben die Inhaber einer Tageskarte für das Heimspiel gegen ZFC Meuselwitz die Möglichkeit, an Karten zu kommen. Auch hier können maximal zwei Tickets pro Person gekauft werden.

Sollten dann noch Karten übrig sein, wird am 3. November (10 Uhr) der freie Vorverkauf gestartet.