Duell der Erzrivalen: So kommt ihr an Tickets für das Thüringenderby
Erfurt - Am 28. November (20.20 Uhr) gibt es die nächste Auflage des ewig jungen Duells: Das Thüringenderby zwischen dem FC Rot-Weiß Erfurt und Carl Zeiss Jena. Tickets für den Klassiker sind inzwischen verfügbar.
Insgesamt drei Verkaufsphasen wird es für das 111. Aufeinandertreffen der beiden Erzrivalen im Steigerwaldstadion geben, wie die Erfurter mitteilten.
Phase eins läuft seit Freitag (10 Uhr) und wird bis zum 26. Oktober andauern. In dieser Zeit können Dauerkarteninhaber und Vereinsmitglieder jeweils bis zu zwei Tickets pro Person erwerben.
Vom 27. Oktober (10 Uhr) bis 2. November haben die Inhaber einer Tageskarte für das Heimspiel gegen ZFC Meuselwitz die Möglichkeit, an Karten zu kommen. Auch hier können maximal zwei Tickets pro Person gekauft werden.
Sollten dann noch Karten übrig sein, wird am 3. November (10 Uhr) der freie Vorverkauf gestartet.
Letztes Thürigenderby in Erfurt war restlos ausverkauft
In der vergangenen Saison war das Thüringenderby im Erfurter Steigerwaldstadion mit 15.040 Zuschauern restlos ausverkauft. Aufgrund der Sicherheitsauflagen durften nicht mehr Tickets verkauft werden. Erfurt konnte sich im besagten Duell zu Hause mit 3:1 gegen Jena durchsetzen. RWE revanchierte sich damit auch eindrucksvoll für die 5:1 Hinspiel-Klatsche in Jena.
Etwas mehr als einen Monat vor der Neuauflage des großen Derbys scheint das Spiel ein echtes Spitzenspiel in der Regionalliga Nordost zu werden. Erfurt belegt derzeit mit 23 Punkten Platz drei in der Tabelle, Carl Zeiss Jena rangiert mit 26 Zählern knapp hinter Spitzenreiter Lok Leipzig (28 Punkte).
Titelfoto: Bildmontage: Jan Woitas/dpa