10 Ausfälle bei Rot-Weiß Erfurt: Wann kehren die Spieler zurück?

Erfurt - Der FC Rot-Weiß Erfurt muss derzeit auf zahlreiche Spieler verzichten. Wann mit einer Rückkehr der Akteure gerechnet werden kann.

Erfurts Topstürmer Obed Ugondu (23, r.) wird gegen den SV Babelsberg 03 fehlen. Danach hat er seine Sperre abgesessen. © Matthias Koch

Personell kriecht der Fußball-Regionalligist derzeit auf dem Zahnfleisch. Insgesamt acht Profis fehlen verletzt, zwei weitere sind gesperrt. Auf einen Großteil der Kicker muss Cheftrainer Fabian Gerber (45) noch eine ganze Weile verzichten.

Erfurts Toptorjäger Obed Ugondu (23, sieben Tore in zehn Ligaspielen) sah im Auswärtsspiel gegen Hertha BSC II wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte. Vom Sportgericht wurde er deshalb für zwei Ligaspiele gesperrt. Somit kann der Nigerianer im Heimspiel am 26. Oktober gegen den ZFC Meuselwitz wieder in der Regionalliga Nordost auflaufen.

Sofiane Ikene (20) wurde im vergangenen Heimspiel gegen Lok Leipzig mit Gelb-Rot vorzeitig vom Platz gestellt. Gegen Babelsberg (18. Oktober) wird der Verteidiger fehlen. Danach ist seine Sperre abgesessen.

Auf der Seite der Verletzten wird es in den kommenden Wochen dagegen wenig Entspannung geben.