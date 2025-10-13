10 Ausfälle bei Rot-Weiß Erfurt: Wann kehren die Spieler zurück?
Erfurt - Der FC Rot-Weiß Erfurt muss derzeit auf zahlreiche Spieler verzichten. Wann mit einer Rückkehr der Akteure gerechnet werden kann.
Personell kriecht der Fußball-Regionalligist derzeit auf dem Zahnfleisch. Insgesamt acht Profis fehlen verletzt, zwei weitere sind gesperrt. Auf einen Großteil der Kicker muss Cheftrainer Fabian Gerber (45) noch eine ganze Weile verzichten.
Erfurts Toptorjäger Obed Ugondu (23, sieben Tore in zehn Ligaspielen) sah im Auswärtsspiel gegen Hertha BSC II wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte. Vom Sportgericht wurde er deshalb für zwei Ligaspiele gesperrt. Somit kann der Nigerianer im Heimspiel am 26. Oktober gegen den ZFC Meuselwitz wieder in der Regionalliga Nordost auflaufen.
Sofiane Ikene (20) wurde im vergangenen Heimspiel gegen Lok Leipzig mit Gelb-Rot vorzeitig vom Platz gestellt. Gegen Babelsberg (18. Oktober) wird der Verteidiger fehlen. Danach ist seine Sperre abgesessen.
Auf der Seite der Verletzten wird es in den kommenden Wochen dagegen wenig Entspannung geben.
Großes Lazarett bei RWE
Angreifer Phillip Aboagye (25) zog sich vor ein paar Wochen im Training einen Kreuzbandriss zu. Der Offensivspieler wird für den Rest der Saison wahrscheinlich kein Spiel mehr machen.
Das Kreuzband gerissen hatten sich ebenfalls Lars Kleiner (20) und Nachwuchstalent Raphael Jacky (19). Da sich beide ihre schwere Knieverletzung in der vergangenen Spielzeit zugezogen hatten, werden sie in dieser Saison wieder auf den Platz zurückkehren. Kleiners Comeback könnte im November erfolgen, Jacky wird Anfang 2026 zurückerwartet.
Rückkehrer Romarjo Hajrulla (26) laboriert derzeit an einem Innenbandanriss. Er soll Mitte November wieder fit sein. Ersatzkapitän Maxime Awoudja (27) plagt sich aktuell mit einer Schambeinentzündung herum. Wann er wieder auf dem Platz steht, ist noch nicht absehbar.
Laurenz Dehl (23) fehlt mit einem Syndesmosebandriss bis Jahresende. Hinata Gonda (23) musste sich vor ein paar Wochen einer erneuten Operation am lädierten Knöchel unterziehen und wird in 2025 auch kein Spiel mehr absolvieren. Nachwuchshoffnung Luca Florian (19) leidet an einem Halswirbelbruch. Ein konkreter Zeitrahmen für seine Rückkehr ist ebenfalls noch nicht absehbar.
Die Personalsorgen haben zuletzt ihren Tribut gefordert: RWE ist seit drei Ligaspielen sieglos. Nach der zwischenzeitlichen Tabellenführung rangieren die Erfurter mittlerweile auf Platz drei mit fünf Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Lok Leipzig.
