Entscheidung gefallen! So geht es mit Trainer Gerber und "Fußballgott" Mergel bei RWE weiter

RWE-Coach Fabian Gerber (43, l.) und Offensivspieler Artur Mergel (25, r.) bleiben dem FC Rot-Weiß Erfurt erhalten. © Bildmontage: IMAGO / Bild13, IMAGO / Christoph Worsch

Aufatmen bei den RWE-Fans! Wie die "Bild-Zeitung" berichtet, bleibt Erfolgstrainer Fabian Gerber (43) auch in der kommenden Saison dem ehemaligen Drittliga-Dino erhalten. Gegenüber dem Boulevardblatt erklärte der frühere Bundesligaprofi: "Ja, ich werde bleiben und auch nächstes Jahr als Trainer hier arbeiten."

Der 43-Jährige war in der zweiten Oberliga-Saison zu den Thüringern gestoßen. Auf Anhieb gelang Gerber mit Erfurt der Aufstieg in die Regionalliga Nordost, dort spielte die Mannschaft des Taktik-Fanatikers groß auf.

Mit einem Durchschnittsalter von 22,2 Jahren (viertjüngste Team der Liga) und einem der kleinsten Etats in der Nordost-Staffel spielte die Gerber-Elf sofort im Konzert der großen Teams mit und hatte bis zwei Spieltage vor Schluss sogar noch die Chance auf den Meistertitel.

In der kommenden Saison 2023/2024 wird Gerber mit ähnlichen Mitteln wie aktuell arbeiten müssen - also überwiegend mit jungen Spielern und wenig finanziellen Mitteln, da sich die Rot-Weißen weiterhin in der Insolvenz befinden.

Auch wenn Erfurt weiterhin mit einer bescheidenen Summe im Geldbeutel arbeiten muss, wird die Mannschaft auf einigen Schlüsselpositionen gleich bleiben. Mit Samuel Biek (25), Ramario Hajrulla (24), sowie Kay Seidemann (22) werden wichtige Säulen weiter im Steigerwaldstadion kicken. Der Verbleib von Kapitän Andrey Startsev (28) ist so gut wie sicher.