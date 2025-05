Ab in die 3. Liga: Rot-Weiß Erfurt muss Stammspieler ziehen lassen

Robin Fabinski (21, r.) wird den FC Rot-Weiß Erfurt nach der Saison verlassen und sich Drittligist VfL Osnabrück anschließen. © IMAGO / Funke Foto Services

Wie der Fußball-Regionalligist mitteilte, wechselt der Innenverteidiger in die 3. Liga zum VfL Osnabrück.

Details zu den Ablösemodalitäten gab RWE nicht bekannt. Finanziell werden die Thüringer jedoch von dem Transfer profitieren können, denn Fabinski hätte in Erfurt eigentlich noch bis Juni 2026 einen Vertrag gehabt.

"Wir nehmen Robins Abgang mit einem lachenden und einem weinenden Auge wahr. Lachend, weil wir uns für ihn freuen, dass er den nächsten Schritt in der 3. Liga machen kann und sich bei uns so hervorragend weiterentwickelt hat. Er ist zu einem richtig guten Spieler gereift", wird Erfurts Cheftrainer Fabian Gerber (45) in einer Mitteilung des Vereins zitiert.

Der 21-Jährige war im Sommer 2023 von der SG Barockstadt Fulda zum Thüringer Traditionsverein gewechselt und stand seitdem in 42 Pflichtspielen für die Rot-Weißen auf dem Platz.

Nachdem er in seiner ersten Saison im RWE-Dress einen Kreuzbandriss erlitten hatte, kämpfte er sich eindrucksvoll zurück und etablierte sich als Stammspieler in der Innenverteidigung. In der aktuellen Saison verpasste er in der Liga nur zwei Spiele und stand 28 Mal in der Startelf.