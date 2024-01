Er will in die Regionalliga Nordost: Bekommt RWE-Trainer Gerber einen Ex-Spieler zurück?

RWE-Trainer Fabian Gerber (43) könnte in der Rückrunde vielleicht auf ein altbekanntes Gesicht zurückgreifen. © IMAGO / Mario Jahn

Nach enttäuschenden letzten Monaten hatten die Verantwortlichen von RWE eine umfassende Analyse in der Winterpause angekündigt. Neben potenziellen Abgängen gibt es auch Gerüchte um eine Rückkehr von Offensivspieler Nazzreno Ciccarelli (27).

Der Deutsch-Italiener spielte bis zum vergangenen Sommer in Thüringens Landeshauptstadt und zählte mit sieben Toren sowie acht Vorlagen in 30 Einsätzen zu den Leistungsträgern. Im Sommer wollte der 27-Jährige dann eine Art Stammplatzgarantie von Trainer Fabian Gerber (43) haben. Da er diese jedoch nicht bekam, verließ er den Verein und schloss sich dem Oberligisten Türkspor Dortmund an. Dort erzielt er in der Hinrunde in 13 Ligaspielen drei Tore und bereitete sieben Treffer vor.

Doch die Spekulationen um eine Ciccarelli-Rückkehr sind mehr als nur ein Gerücht, denn der Offensivmann löste überraschend seinen Vertrag bei Türkspor Dortmund auf. Laut seinem Berater nicht ohne Grund, da der gebürtige Nordrhein-Westfale zurück in die Regionalliga Nordost möchte.

Den Angaben nach verhandelt die Ciccarelli-Seite mit einem Top7-Klub. Erfurt steht aktuell auf Tabellenplatz sechs und könnte mit einer Rückkehr von Ciccarelli die personelle Lücke schließen, die seit der Ausbootung von Maximilian Pronichev (26) entstanden ist.