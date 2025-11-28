Erfurt gegen Jena: Feuerwerk sorgt für Unterbrechung, dann gibt's einen Doppelschlag

Nach 15 Minuten zündeten Fans des FC Rot-Weiß Erfurt Feuerwerk, sodass das Derby gegen Carl Zeiss Jena unterbrochen wurde. RWE führt 2:0.

Von Martin Gaitzsch

Erfurt - Freitagabend ist Zeit fürs Thüringen-Derby! Körperlich intensiv ging es bereits in den ersten 15 Minuten auf dem grünen Rasen zur Sache. Dann musste das Match zwischen Rot-Weiß Erfurt und Carl-Zeiss Jena zum ersten Mal unterbrochen werden. Noch in der 1. Halbzeit fielen Tore. Zur Pause steht es 2:0 für die Gastgeber

Schiri Richard Hempel musste die Begegnung schon nach wenigen Minuten unterbrechen. © IMAGO/ Beautiful Sports Die Fans auf den Rängen hatten ein Dutzend Minuten aus Protest-Gründen geschwiegen, zündeten danach ein üppiges Feuerwerk, sodass Referee Richard Hempel die Begegnung unterbrechen musste. Lange währte die unfreiwillige Pause nicht. Nach kurzer Zeit schon rollte der Ball wieder durchs Steigerwald-Stadion.



Ausnahmezustand steht auf einem Erfurter Banner. Wegen der massiv abgebrannten Pyrotechnik wurde das Spiel kurz pausiert. © IMAGO/ Beautiful Sports