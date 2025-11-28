Erfurt gegen Jena: Feuerwerk sorgt für Unterbrechung, dann gibt's einen Doppelschlag
Erfurt - Freitagabend ist Zeit fürs Thüringen-Derby! Körperlich intensiv ging es bereits in den ersten 15 Minuten auf dem grünen Rasen zur Sache. Dann musste das Match zwischen Rot-Weiß Erfurt und Carl-Zeiss Jena zum ersten Mal unterbrochen werden. Noch in der 1. Halbzeit fielen Tore. Zur Pause steht es 2:0 für die Gastgeber
Die Fans auf den Rängen hatten ein Dutzend Minuten aus Protest-Gründen geschwiegen, zündeten danach ein üppiges Feuerwerk, sodass Referee Richard Hempel die Begegnung unterbrechen musste.
Lange währte die unfreiwillige Pause nicht. Nach kurzer Zeit schon rollte der Ball wieder durchs Steigerwald-Stadion.
32 Minuten waren gespielt, als Stanislav Fehler für die Erfurter Führung sorgte, indem er Jena-Torwart Liesegang aussteigen ließ und einschob. Drei Minuten später erhöhte Obed Chidindu Ugondu auf 2:0 für Erfurt (35.). Mit diesem Ergebnis ging es nach fünf Minuten Nachspielzeit auch in die Kabinen.
Titelfoto: IMAGO/ Beautiful Sports