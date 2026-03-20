Pokalsieger in Albanien, 2. Liga, vereinslos: Was machen die RWE-Trainer der Vergangenheit?

Erfurt - Fabian Gerber (46) hat beim FC Rot-Weiß Erfurt wieder für Stabilität auf der Trainerbank gesorgt. Doch was wurde eigentlich aus den Männern, die vor ihm an der Seitenlinie standen?

Christian Preußer konnte die in ihn gesteckten Erwartungen in Erfurt nicht erfüllen. (Archivfoto) © Carmen Jaspersen/dpa

Gerbers aktuelle Amtszeit, seit 2. August 2021 im Amt, steht sinnbildlich für einen Wandel bei RWE. Denn in den Jahren davor war der Trainerposten bei den Thüringern alles andere als langfristig besetzt. Vor allem rund um den sportlichen Absturz und die unruhigen Jahre verschliss der Verein mehrere Trainer in kurzer Zeit. Kaum einer konnte sich nachhaltig etablieren.

Walter Kogler (Amtszeit: 641 Tage): Unter dem gebürtigen Österreicher erlebte RWE noch eine vergleichsweise ruhige Zeit. Kogler hatte den Verein vor der Saison 2013/2014 übernommen und auf einen sicheren zehnten Tabellenplatz in der 3. Liga geführt. Eine zweite volle Spielzeit erlebte er jedoch nicht. Nach vier Niederlagen in Folge wurde der Wolfsberger am 23. März 2015 freigestellt.

Der heutige 58-Jährige legte seiner Trainerkarriere anschließend auf Eis und ging in die Privatwirtschaft. Zum 1. Juli 2015 übernahm er die Geschäftsführung der "Merkur Recreation". Außerdem war er bis August 2023 wieder regelmäßig als Sky-Experte im Einsatz. Mittlerweile ist Kogler in einer leitenden Funktion in der Jugend-Akademie des Wolfsberger AC tätig.

Christian Preußer (Amtszeit: 266 Tage): Er galt als großer Hoffnungsträger – jung, frisch, dynamisch, innovativ. Nach zahlreichen Jahren im Jugendbereich, Co-Trainer und Interimstrainer wollte RWE mit ihm eine neue Ära einleiten. Der damals 31-Jährige konnte die Erwartungen jedoch nicht erfüllen und musste seinen Stuhl nach nur neun neun Monaten wieder räumen.

Preußer arbeitete anschließend fünf Jahre beim SC Freiburg II und führte die Reserve der Breisgauer von der Oberliga Baden-Württemberg bis in die 3. Liga. Im Sommer 2021 übernahm er dann das Traineramt von Zweitligist Fortuna Düsseldorf, wo er sich jedoch nur bis Anfang Februar 2022 halten konnte. Im Sommer 2022 übernahm er die in der 3. Liga spielende U23 von Borussia Dortmund. Dort wurde er am 6. Februar 2023 entlassen. Seitdem ist Preußer vereinslos.