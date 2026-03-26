Nahverkehr-Chaos in Erfurt: Thüringen-Derby sorgt für Einschränkungen

Erfurt - Wegen des Thüringen -Derbys zwischen Rot-Weiß Erfurt und FC Carl Zeiss Jena müssen sich Fahrgäste am Sonntag auf Einschränkungen im Erfurter Nahverkehr einstellen.

Zum Thüringen-Derby im Steigerwaldstadion zwischen Rot-Weiß Erfurt und dem FC Carl Zeiss Jena kommt es zu Einschränkungen im Erfurter Nahverkehr. © Bodo Schackow/dpa

Grund sind laut Pressemitteilung der EVAG umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen sowie ein geplanter Fanmarsch vom Erfurter Hauptbahnhof zum Steigerwaldstadion.

Bereits ab 11 Uhr kann es im Stadtgebiet zu Beeinträchtigungen bei Bus und Straßenbahn kommen. Auch nach Spielende sind weitere Einschränkungen möglich.

Für Stadionbesucher gibt es jedoch eine gute Nachricht: Die Eintrittskarte gilt gleichzeitig als Kombiticket.

Damit können Fans drei Stunden vor Spielbeginn bis 3 Uhr am Folgetag Stadtbahnen, Busse und Nahverkehrszüge im Erfurter Stadtgebiet (Tarifzone 10) nutzen. Zudem werden nach dem Spiel zusätzliche Straßenbahnen eingesetzt.