Insolvenz beendet? Rot-Weiß Erfurt soll im November wieder schuldenfrei sein!

Wegen der Insolvenz stand der ehemalige Drittliga-Dino kurz vor dem Kollaps. Im Februar 2020 musste die erste Herrenmannschaft vom Spielbetrieb in der Regionalliga Nordost abgemeldet werden. Zwischenzeitlich drohte sogar die Löschung aus dem Vereinsregister und somit das Ende des FC Rot-Weiß Erfurt.

Reike Meyer, RWE-Aufsichtsratsvorsitzender, teilte gegenüber dem " MDR " mit, dass ein Ende des Verfahrens ein großer Schritt Richtung Zukunft für den Verein wäre. Meyer ergänzte, dass der Klub damit wieder die Dinge selbst in der eigenen Hand habe und ein fester Ansprech- und Vertragspartner - beispielsweise für Sponsoren - wäre.

Wie Insolvenzverwalter Olaf Spiekermann am Dienstag erklärte, habe das Amtsgericht Erfurt den eingereichten Insolvenzplan geprüft und akzeptiert. Damit zeichnet sich ein Ende des langwierigen Verfahrens ab.

Letztendlich konnte dieses Szenario jedoch abgewendet werden und RWE konnte sich nach zwei Spielzeiten in der Oberliga Süd wieder in die Regionalliga Nordost hochkämpfen. Dort erreichte das Team von Trainer Fabian Gerber (43) in der vergangenen Saison auf Anhieb als Aufsteiger Platz drei.