Kurz vor dem Topspiel: Rot-Weiß Erfurt verlängert mit Flügelflitzer Seidemann!

Wie der aktuelle Tabellenzweite der Regionalliga Nordost auf Facebook erklärte, hat Flügelflitzer Kay Seidemann (23) seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag bis Sommer 2024 verlängert.

Nach Samuel Biek (25) und Ramario Hajrulla (24) gelingt es RWE, den nächsten Leistungsträger weiter an den Verein zu binden.

"Wir freuen uns riesig, dass Kay nun noch länger bei uns bleibt. Mit seiner Arbeit auf dem Flügel ist er sehr wertvoll für unsere Mannschaft. Darüber hinaus ist er ein fantastischer Mensch und hat sich in seiner Zeit bei uns fantastisch entwickelt", wird Trainer Fabian Gerber (43) nach Seidemanns Vertragsverlängerung zitiert.

Seidemann, der seit Juli 2021 in Erfurt spielt, gehört zum Stammpersonal der Erfurter. Mit elf Toren und sieben Vorlagen hat der in Bad Lauchstädt geborene Offensivmann erheblichen Anteil am Höhenflug der Thüringer.

Besonders in der Hinrunde trumpfte der 23-Jährige auf, als er acht Treffer selbst erzielte und vier weitere Tore auflegte. Im vergangenen Winter wurde der Außenbahnspieler deshalb mit Drittligist Erzgebirge Aue in Verbindung gebracht. Zu einem Wechsel kam es jedoch nicht.

Im Pflichtspieljahr 2023 läuft es dagegen noch nicht ganz so rund für Seidemann. In 16 Begegnungen stehen lediglich drei Tore sowie drei Assists auf seinem Konto.