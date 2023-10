Lazarett bei Rot-Weiß Erfurt wächst: Felßberg erleidet Wadenbeinbruch bei Lok-Pleite

Rot-Weiß Erfurt muss lange auf Eigengewächs Robbie Felßberg (20) verzichten. © IMAGO/Matthias Koch/Sebastian Räppold

Das Lazarett wird sich nach den schweren Verletzungen von Ben-Luca Moritz (23) und Robin Fabinski (20, beide Kreuzbandriss) um einen weiteren Langzeitverletzten vergrößern. Verteidiger Robbie Felßberg (20) zog sich beim Traditionsduell einen Wadenbeinbruch zu.

Dies ergab eine Untersuchung am Sonntagabend im Eisenacher Krankenhaus. Der Defensivmann wird somit mehrere Monate lang ausfallen.

Felßberg, der bei den Thüringern in der Startelf stand, hatte sich die Verletzung bei einem Zweikampf in der Anfangsphase des Spiels zugezogen. Der 20-Jährige musste anschließend beim Gang in die Kabine von einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes und Ersatztorwart Jean-Marie Plath (21) gestützt werden.

Felßberg kam in der bisherigen Spielzeit nie richtig in Tritt. Nachdem er in den ersten drei Ligapartien keine Minute verpasst hatte, musste er anschließend eine Begegnung mit Magenproblemen aussetzen. Danach kehrte er für zwei Spiele zurück in die Anfangsformation.

In Woche sieben musste er jedoch wegen wiederkehrenden Magenproblemen aussetzen. Im Anschluss nahm er gegen Eilenburg und Carl Zeiss Jena wieder den Platz hinten rechts in der Viererkette ein.

An Spieltag 10 und 11 streikte dann wieder der Körper des Mannes, der elf Jahre in Jugend bei RWE ausgebildet wurde. Wegen Muskelproblemen konnte er gegen Greifswald und Babelsberg 03 nicht mitwirken.