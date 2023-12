Letztes Heimspiel gegen Chemnitz: Erfurt-Star wechselt in die USA zu Miami

Erfurt - Am heutigen Freitagabend wird Samuel Biek (26) zum letzten Mal in einem Heimspiel für den FC Rot-Weiß Erfurt auflaufen.

Samuel Biek (26, r.) wird am Freitagabend ein letztes Mal im Steigerwaldstadion das Trikot des FC Rot-Weiß Erfurt tragen. © imago / Picture Point

Wie der Fußball-Regionalligist in einer Mitteilung erklärte, wechselt der gebürtige Marburger in der anstehenden Winterperiode in die USA zu Miami FC. Der Wechsel erfolgt laut Klubangaben auf eigenen Wunsch des Spielers.

"Samuel ist mit dem Wunsch an uns herangetreten, seine Karriere aus familiären Gründen in den USA fortzusetzen. Aus rein sportlicher Sicht hätten wir dem Wechsel nicht zustimmen können, menschlich konnten wir ihm den Wunsch aber nicht verwehren", erklärte RWE-Boss Franz Gerber (70).

Als damals 18-Jährigen zog es den Mittelfeldspieler in die USA. Dort studierte er und kickte unter anderem an der Bethel University, für Milwaukee Torrent oder auch den Drittliga-Club Tucson. Während seiner Zeit in den Vereinigten Staaten lernte Biek seine Frau Julia kennen und heiratete. Sie begleitete ihn unter anderem nach Erfurt, wo vor einem Jahr ihre erste gemeinsame Tochter zur Welt kam.

Bei seinem neuen Arbeitgeber, bei dem die italienische Fußball-Legende Paolo Maldini (55) Miteigentümer ist, wird der 26-Jährige in der zweiten Januar-Woche ins Training einsteigen. Vergleichbar ist das Niveau in der zweiten US-amerikanischen Liga hierzulande mit der 3. bis 4. Liga. Seit seiner Verpflichtung im Sommer 2022 absolvierte Biek 31 Spiele für RWE und erzielte dabei ein Tor.