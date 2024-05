Mit Ulm in die 2. Bundesliga marschiert: RWE holt Aufstiegskeeper Otto

Lorenz Otto (23) wird künftig das Tor des FC Rot-Weiß Erfurt hüten. © IMAGO / Nordphoto

Wie der Regionalligist am Samstag mitteilte, wechselt Torwart Lorenz Otto (23) von Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm in Thüringens Landeshauptstadt. Bei den Rot-Weißen erhält der Schlussmann einen Vertrag bis Sommer 2026.

Für den 23-Jährigen ist der Wechsel nach Erfurt eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Bereits in der Saison 2016/17 spielte Otto in der Jugend der Erfurter, ehe ihn sein Weg über den 1. FC Kaiserslautern nach Ulm führte.

Mit den Baden-Württembergern feierte der gebürtige Hesse in den vergangenen zwei Spielzeiten ein wahres Fußballmärchen. 2022/23 wurde er mit Ulm Meister in der Regionalliga Südwest. In der Folgesaison gelang der direkte Durchmarsch als Meister der 3. Liga in die 2. Bundesliga.

Über die Rolle des Ersatzkeepers kam Otto in seinen zwei Jahren allerdings nie hinaus. Insgesamt bestritt er sieben Pflichtspiele für den SSV. Am vorletzten Spieltag beim 2:1 Auswärtssieg bei Borussia Dortmund II kam der 23-Jährige zu seinem Drittliga-Debüt. Außerdem stand er viermal im Landespokal zwischen den Pfosten.