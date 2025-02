Rot-Weiß Erfurt verlängert Vertrag mit Ex-Bayern-Spieler

Maxime Awoudja (27) spielte in seiner Karriere unter anderem für den VfB Stuttgart und bleibt nach seiner Vertragsverlängerung dem FC Rot-Weiß Erfurt erhalten. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Wie der Fußball-Regionalligist am Donnerstag verkündete, wurde der im Sommer 2025 auslaufende Vertrag von Maxime Awoudja (27) vorzeitig verlängert.

Laut Klubangaben ist das neue Arbeitspapier des Innenverteidigers, der in seiner Jugend beim FC Bayern München kickte, bis Juni 2027 gültig.

RWE-Cheftrainer Fabian Gerber (45) zeigte sich erfreut über den Verbleib seines Vize-Kapitäns: "Maxime ist für uns in jeglicher Hinsicht eine Bereicherung, vor allem durch seine Führungsqualitäten auf und neben dem Platz. Wir sind sehr froh, dass er sich trotz des großen Interesses anderer Vereine dazu entschieden hat, bei uns zu verlängern."

Der gebürtige Münchner ist einer der wenigen Spieler im Kader der Thüringer, die eine für Regionalliga-Verhältnisse längere Vita vorweisen können. Neben zwei Einsätzen in der zweiten Fußball-Bundesliga für den VfB Stuttgart stand Awoudja in der Saison 2022/23 bei Excelsior Rotterdam unter Vertrag und absolvierte zehn Spiele in der Eredivisie - der 1. Liga in den Niederlanden. Für WSG Tirol stand er 20 Mal in der Bundesliga in Österreich auf dem Platz.