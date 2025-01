Rot-Weiß Erfurt verliert Stammspieler an Tabellenführer

Ein halbes Jahr vor seinem Vertragsende verlässt Lucas Zeller (24) den FC Rot-Weiß Erfurt. © Imago / Jan Huebner

Wie der ehemalige Drittliga-Dino am Dienstag mitteilte, verlässt Abwehrspieler Lucas Zeller (24) mit sofortiger Wirkung den Verein.

Der Defensivallrounder schließt sich dem aktuellen Tabellenführer Regionalliga Bayern, dem 1. FC Schweinfurt, an. Zeller kehrt damit zu seinem vorherigen Verein zurück. Der 24-Jährige war im Sommer 2023 aus Schweinfurt zu den Thüringern gewechselt.

In seinen anderthalb Jahren stand Zeller in 41 Regionalliga-Partien für RWE auf dem Platz. In der aktuellen Saison kam er in elf von 19 Ligaspielen zum Einsatz.

Erfurt Cheftrainer Fabian Gerber (45) äußerte Verständnis für Zellers Rückkehr nach Schweinfurt. "Lucas ist und war stets ein talentierter und fleißiger Spieler, mit dem wir viel Freude hatten. Dass er nun nach Schweinfurt zurückkehren möchte, können wir angesichts der aktuell sehr guten sportlichen Leistung Schweinfurts gut nachvollziehen."