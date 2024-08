Rot-Weiß Erfurt verpflichtet Tormaschine aus der Verbandsliga

Erfurt - Die Saison in der Regionalliga Nordost ist bereits wieder in vollem Gange. Rot-Weiß Erfurt ist trotzdem nochmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden.

Obed Ugondu (22, links) wird künftig seine ersten Spiele als Fußballer in der Regionalliga machen. © IMAGO/Eibner/Patrick Hipp

Wie die Thüringer mitteilten, konnte Offensivspieler Obed Ugondu (22) verpflichtet werden.

Der 1,86 Meter große Nigerianer spielte bis zuletzt beim 1. FC Rielasingen-Arlen in der Verbandsliga Südbaden. Für das Team aus dem Landkreis Konstanz traf Ugondu wie am Fließband. In 66 Pflichtspielen erzielte der 22-Jährige 48 Tore und bereitete elf weitere Treffer vor.

In der Verbandsliga Südbaden netzte er in 28 Partien starke 30-mal ins gegnerische Tor ein. Weiterhin gelangen dem variabel einsetzbaren Offensivspieler 15 Treffer in 34 Einsätzen in der Oberliga Baden-Württemberg.

"Nachdem ich bereits mit der Mannschaft trainiert habe und am Samstag das Stadion und die Fans gesehen habe, bin ich sehr froh, meinen Vertrag bei Rot-Weiß unterschrieben zu haben - ich bin richtig heiß darauf, der Mannschaft auf dem Platz zu helfen", teilte Ugondu bei seiner Vorstellung mit. In Erfurt unterzeichnete der 22-Jährige einen Vertrag bis Sommer 2026.