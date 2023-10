Tor, Tor, Rot! Erst dominiert Jena, am Ende macht Erfurt ernst

Erfurt - Fast 15.000 Zuschauer haben am Sonntag im Erfurter Steigerwald-Stadion ein umkämpftes Thüringen-Derby erlebt. Zur Pause lag Carl Zeiss Jena mit 1:0 in Front, ein Tor in der Schlussphase sicherte Rot-Weiß Erfurt das 1:1-Unentschieden.