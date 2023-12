Trotz Kreuzbandriss: Rot-Weiß Erfurt verlängert mit Abwehrspieler Ben-Luca Moritz

Erfurt - Fußball-Regionalligist FC Rot-Weiß Erfurt bastelt am Kader der Zukunft und hat mit einem Stammspieler verlängert.

Ben-Luca Moritz (23, r.) wird bis 2025 das Trikot des FC Rot-Weiß Erfurt tragen. © FC Rot-Weiß Erfurt Fußball GmbH

Wie der Verein am Dienstagnachmittag mitteilte, wurde Außenverteidiger Ben-Luca Moritz (23) vorzeitig bis Sommer 2025 an den Klub gebunden.

Der gebürtige Zwickauer war im Herbst 2017 von der U19 des TSV 1860 München nach Erfurt gewechselt. Bei den Thüringern absolvierte er dann seine ersten Einsätze im Profifußball und kam als damals 18-Jähriger in der Saison 2017/18 zu zwei Startelfeinsätzen in der 3. Liga.

Im Sommer 2019 entschied sich der Defensivmann für einen Wechsel innerhalb Thüringens zum ZFC Meuselwitz. Für den Regionalliga-Dino lief Moritz 69 Mal auf und erzielte dabei drei Tore. Im Sommer 2022 kehrte er dann zurück zum FC Rot-Weiß Erfurt und avancierte im Team von Fabian Gerber (43) zur unumstrittenen Stammkraft.

In der abgelaufenen Spielzeit stand er in 31 von 34 möglichen Regionalliga-Partien auf dem Platz. Die anderen drei Begegnungen verpasste er wegen einer Gelb- bzw. Rotsperre. In der aktuellen Saison bestritt der 23-Jährige noch kein einziges Pflichtspiel, da er sich eine Woche vor Saisonstart im Testspiel gegen Borussia Dortmund einen Kreuzbandriss zuzog.

Mittlerweile steht der Verteidiger wieder auf dem Trainingsplatz und soll im Frühjahr 2024 sein Comeback geben.