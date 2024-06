Von RWE zu RWE: Erfurt angelt sich 18-Jährigen mit Bundesliga-Erfahrung

Von RWE zum anderen RWE. Milot Ademi (18) wird künftig für den FC Rot-Weiß Erfurt auflaufen. © FC Rot-Weiß Erfurt Fußball GmbH

Wie die Thüringer in einer Mitteilung erklärten, wurde Milot Ademi (18) unter Vertrag genommen. Der offensive Mittelfeldspieler kommt aus der U19 von Drittligist Rot-Weiss Essen und unterschrieb einen Kontrakt bis Sommer 2026.

"Milot hat mit 16 Toren eine starke Saison gespielt und war ein wichtiger Faktor in seiner Mannschaft. Ich bin davon überzeugt, dass Milot mit unseren Trainern eine gute Entwicklung nehmen wird", sagte RWE-Boss Franz Gerber (70) bei der offiziellen Vorstellung des Youngsters.

Der 18-Jährige stellte seine Torjägerqualitäten in der vergangenen Saison eindrucksvoll unter Beweis. In 24 Einsätzen in der A-Junioren-Niederrheinliga knipste der Offensivspieler 16 Mal. Ademi hatte mit seinen Treffern großen Anteil, dass die U19 von Rot-Weiss Essen den zweiten Platz in der A-Junioren-Niederrheinliga belegte.

In der Spielzeit 2022/2023 sammelte er außerdem Erfahrung in der U19-Bundesliga West. Dort kam Ademi auf 13 Einsätze.