Vor einem Jahr noch Europa League gespielt: Erfurt an Ex-US-Nationalspieler interessiert

Die vielen aber auch namhaften Neuzugänge machen RWE zur vielleicht komplettesten Mannschaften in der Regionalliga Nordost. Allerdings könnte die Qualität und Quantität im Kader bald noch ansteigen, denn laut einem Bericht der " BILD-Zeitung " sind die Thüringer am ehemaligen US-Nationalspieler Romain Gall (28) interessiert.

Das Wort Aufstieg nimmt niemand von den RWE-Verantwortlichen in den Mund, doch die bisherigen Leistungen sowie Neuverpflichtungen sprechen eine ganz andere Sprache. Nach sechs Spieltagen sind die Erfurter Tabellenführer (14 Punkte) in der Regionalliga Nordost.

Fabian Gerber (43) hat sein gutes Netzwerk genutzt und bastelt an einer echten Transfersensation. © Jan Woitas/dpa

Auch wenn das Transferfenster seit ein paar Tagen geschlossen ist, wäre eine Verpflichtung des 28-Jährigen möglich, da er derzeit vereinslos ist. Der Angreifer war vor einem Jahr noch mit Malmö in der Europa League im Einsatz.



Im Januar 2023 wurde er dann allerdings bei den Schweden aussortiert und wechselte nach Serbien zu Mladost Gat. Dort stieg er jedoch mit den Serben ab.

Bei RWE könnte die ins Stocken geratene Karriere also wieder Fahrt aufnehmen. Neben sieben Einsätzen in der Europa League und einem Länderspiel für die Nationalmannschaft der USA (0:1 gegen Italien im Jahr 2018), bestritt er 87 Spiele in der ersten schwedischen Liga. Dabei kam er auf eine beeindruckende Quote von 16 Toren und 16 Vorlagen.

Sollte der Transfer tatsächlich realisiert werden, ist RWE-Trainer Fabian Gerber entscheidend beteiligt, denn der Coach ist mit Galls Berater befreundet.