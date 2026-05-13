Wer schnappt sich Erfurts Tor-Rakete – stürmt Ugondu in die 2. Liga?

Erfurt - Wer schnappt sich Erfurts Sturm-Rakete? Am Samstag verabschiedete Rot-Weiss Erfurt vorzeitig seinen Torjäger Obed Chidindu Ugondu (24) nach zwei Jahren und 34 Toren. Der Durchstarter kann sich seinen neuen Klub aussuchen.

RWE-Boss Franz Gerber (72, l.) verabschiedet beim letzten Heimspiel Obed Chidindu Ugondu (24, r.). Der Transfer war ein Volltreffer. © IMAGO / Beautiful Sports

Denn Ugondu hat am Steigerwald für Aufsehen gesorgt. Sein Weg aus der 6. in die 4. Liga beeindruckte die Branche nachhaltig, speziell im Nordosten wurde seine Entwicklung registriert.

Deshalb verwunderte es nicht, dass Ugondu frühzeitig dem Verein mitteilte, den nächsten Karriereschritt zu gehen. Dank seiner brachialen Physis kann sein Weg weit führen, kommt der Angreifer erst mal ins Rollen, ist er kaum zu bremsen.

Viele Tore erzielte Ugondu nach Kontern und Hereingaben, sein Antritt und sein bulliger Körper sind schwierig zu verteidigen, sein kraftvoller Abschluss ebenso eine Waffe. Auch koordinativ hat sich der Stürmer gesteigert.

Dies ruft einige Interessenten auf den Plan: Wie TAG24 erfuhr, soll es lose Anfragen aus der 2. Bundesliga geben, auch in der 3. Liga steht er hoch im Kurs. Da Ugondus Vertrag ausläuft, ist er ablösefrei zu haben.

Ein kolportierter Wechsel zu Hansa Rostock ist nach TAG24-Recherchen kein Thema, stattdessen führt eine Spur zu Energie Cottbus.