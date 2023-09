"Denkpause": Krisen-Schalke suspendiert Klartext-Baumgartl!

Gelsenkirchen - Bei Schalke 04 brennt der Baum! Nach dem Abstieg aus der Bundesliga werden die Knappen auch in Liga 2 durchgereicht. Für Neuzugang Timo Baumgartl (27) liegt die Verantwortung dafür vor allem bei Trainer Thomas Reis (49) - für seine Klartext-Aussagen nach der 1:3-Niederlage gegen St. Pauli wurde er nun aber vom Verein suspendiert!

"Was ich mit meinen Aussagen ausgelöst habe, war nicht meine Intention und darf einem Spieler mit meiner Erfahrung nicht passieren", zeigte sich der 27-Jährige einsichtig. "Ich weiß, dass nun ich gefordert bin."

Das bestätigte der Verein am Sonntagmittag auf seiner Homepage .

Schalke-Trainer Thomas Reis (49) hat offenbar zu wenige taktische Konzepte in der Hinterhand. © Philipp Szyza/dpa

Timo Baumgartl hatte nach der Niederlage gegen den FC St. Pauli, die für die Gelsenkirchener gleichbedeutend mit dem Abrutschen auf den Relegationsrang war, bei Sky die taktischen Vorgaben von Trainer Thomas Reis scharf kritisiert.

Die Spielphilosophie des Coaches seien "eine risikohafte Sache, die wir machen und dann ist es nun mal so, dass man wieder Gegentore kassiert", erklärte Baumgartl, nachdem die Schalker im siebten Ligaspiel bereits die Gegentore Nummer 13 bis 15 kassiert hatten.

"Das ist die Philosophie des Trainers, er gibt uns das vor und deshalb machen wir das als Mannschaft. Aber klar ist, wenn man die ersten 20, 30 Minuten sieht, dass das brutal schwer ist, wenn der Gegner das gut macht, sich gut bewegt", kritisierte der 27-Jährige die mangelnde taktische Einstellung auf unterschiedliche Gegner.

Trotz Trainings käme am Ende immer wieder das Gleiche heraus, monierte der Innenverteidiger. Zwar gebe der Trainer einen Plan mit, doch sei die Umsetzung "ein Stück weit schwer für uns, das so zu machen, weil wir natürlich immer wieder in diese Situationen reinlaufen."

Ein klares Bekenntnis zu Thomas Reis vermied Baumgartl sowohl am Samstag nach dem Spiel als auch am Sonntag nach Erhalt seiner Strafe.