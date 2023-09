Doppelpack! Marcel Hartel ballert St. Pauli gegen Schalke 04 zum Topspiel-Sieg

Marcel Hartel hat den FC St. Pauli im Zweitliga-Topspiel gegen den FC Schalke 04 mit einem Doppelpack zum Heimsieg geballert! Am Ende hieß es 3:1.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Ein klasse Auftritt: Marcel Hartel hat den FC St. Pauli im Zweitliga-Topspiel gegen den FC Schalke 04 mit einem Doppelpack zum Heimsieg geballert! Am Ende hieß es 3:1 (1:1).

Die Spieler des FC St. Pauli jubeln über den Führungstreffer gegen den FC Schalke 04 - Marcel Hartel (verdeckt) traf per Handelfmeter. © Philipp Szyza/dpa Die Kiezkicker nahmen vor 29.546 im natürlich ausverkauften Millerntor-Stadion von Beginn an das Heft des Handelns in die Hand, pressten hoch und ließen die Knappen nicht zur Entfaltung kommen. Vor den Toren war es zunächst eher ruhig, doch in der 16. Minute hatte der FCSP gleich dreimal die Chance auf die Führung: Elias Saad und Lars Ritzka wurden Sekunden nacheinander jeweils auf der Linie geblockt, Connor Metcalfe setzte die Kugel anschließend über die Latte - doch jetzt waren die Hausherren so richtig "on fire"! Nach einem Pfostentreffer von Johannes Eggestein (18.) klingelte es in der 21. Minute schließlich: Referee Frank Willenborg entschied nach einem Handspiel von Lino Tempelmann und der Ansicht der TV-Bilder auf Elfmeter, den Marcel Hartel souverän zum 1:0 verwandelte. FC St. Pauli St. Pauli-Sportchef Bornemann im Interview: "Nach 34 Spieltagen erst entscheidend" Doch wer jetzt dachte, der Heimsieg sei nur noch Formsache, sah sich getäuscht!

Schalkes Yusuf Kabadayi (r.) jubelt nach dem Ausgleichstor von Sebastian Polter (nicht im Bild). St. Paulis Nikola Vasilj (l.) und Lars Ritzka können es nicht glauben. © Philipp Szyza/dpa

Zwar verpasste Yusuf Kabadayi die schnelle S04-Antwort (22.), doch in der 29. Minute nutzte Thomas Ouwejan einen St. Paulianer Fehler für eine scharfe Hereingabe, die Sebastian Polter ins lange Eck verlängerte - 1:1! So ging es auch in die Pause.

St. Pauli gegen Schalke 04: Hartel trifft erneut, Boukhalfa entscheidet das Spiel

Die Kiezkicker und die Knappen schenkten sich im Zweitliga-Topspiel am Millerntor nichts. Hier kämpft Schalkes Cedric Brunner (l.) gegen Elias Saad um den Ball. © Philipp Szyza/dpa Der zweite Abschnitt begann spektakulär: Erst setzte Polter einen satten Schuss aus spitzem Winkel ans Außennetz (46.), dann knallte Saad auf der anderen Seite eine 25-Meter-Fackel an den Außenpfosten (48.). Besser machte es jedoch Hartel in der 57. Minute: Die Kiezkicker kombinierten sich weitestgehend ungestört bis an die gegnerische Strafraumgrenze, wo Eggestein ablegte und der Edeltechniker die Kugel mithilfe des Innenpfostens in den Kasten schweißte - 2:1! Beinahe hätte Königsblau postwendend geantwortet, doch Kabadayi vergab eine Riesenchance kläglich (61.). Kurz darauf scheiterte Polter an FCSP-Keeper Vasilj (64.) und Hartel auf der Gegenseite an S04-Schlussmann Michael Langer (67.). FC St. Pauli FC St. Pauli: Philipp Treu feiert Traumeinstand - "Ein Kindheitstraum" Die Schlussphase begann und der Ausgang des Spiels war komplett offen. Schalke versuchte noch mal alles, doch der eingewechselte Carlo Boukhalfa machte in der Nachspielzeit mit dem 3:1 den Deckel drauf (90.+2). Durch den Heimsieg springen die Kiezkicker am Stadtrivalen HSV vorbei auf Tabellenplatz zwei, während Königsblau weiter auf Rang 15 und damit im Tabellenkeller festhängt.

Die Statistik zum Zweitliga-Topspiel zwischen St. Pauli und Schalke 04