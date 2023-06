Er gab seinen Abschied schon offiziell bekannt! Dieser Rekord-Stürmer bleibt doch auf Schalke

Simon Terodde (35) gab am 5. April seinen Abschied von Schalke offiziell bekannt, jetzt gibt es offenbar die Rolle rückwärts. © Torsten Silz/dpa

Doch jetzt scheint der gebürtige Bocholter seine Meinung geändert zu haben.

Wie die Bild berichtet, wird der Routinier seinen Ende Juni auslaufenden Vertrag verlängern. Dabei hatte Terodde bereits im April verkündet, dass er auf jeden Fall den Verein wechseln wird.

"Meine Zeit hier war wahnsinnig emotional, geprägt von unheimlich vielen intensiven Momenten, die mir für immer in Erinnerung bleiben werden. Jetzt möchte ich mit meinen Team-Kollegen mein letztes Kapitel auf Schalke schreiben – und mich schließlich mit dem geglückten Klassenerhalt verabschieden", sagte Terodde in einem Vereinsstatement am 5. April.

Das wäre auch nicht verwunderlich gewesen, denn in den vergangenen zehn Jahren spielte der 1,92-Meter-Mann bei sieben verschiedenen Vereinen.

In der abgelaufenen Spielzeit schoss er für den Verein aus dem Pott fünf Tore in 32 Bundesliga-Spielen. Ein Jahr zuvor hatte er den Klub mit unglaublichen 30 Treffern in 30 Spielen aus der 2. Bundesliga hochgeballert.