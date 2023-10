Im Sommer ein No-Name: Bezahlt Bayern bald 20 Millionen Euro für Schalkes Rakete?

Durchstarter Assan Ouédraogo (17) ist seit 2014 Teil der Schalker Knappenschmiede. © Marcus Brandt/dpa

Freitagabend ausverkauftes Volksparkstadion. Schon beim Verlesen der Aufstellung dürfte der ein oder der Fan Fragezeichen in den Augen gehabt haben.

Denn in der S04-Startelf stand ein No-Name mit unaussprechlichem Wortlaut: Assan Ouédraogo. Und wie der Fußball so spielt, ist es ausgerechnet dieser Newcomer, der in der 22. Minute den Ausgleich und das erste Schalker Saisontor erzielt.

Spätestens da dürfte vielen Fans klar geworden sein, dass man sich den Namen des jungen Mannes, der durch das Schalker Mittelfeld wirbelt, merken sollte.

Gut zwei Monate später hat Ouédraogo alle neun Ligaspiele für die Knappen bestritten, in den meisten stand er sogar in der Startelf. Und wenngleich die Leistungen noch schwanken, ist es bemerkenswert, wie er sich mit seinen 17 Jahren inmitten der Schalker Krise behauptet.

Selbstverständlich ist dies Scouts aufgefallen, die das Schalker Eigengewächs schon länger auf der Liste haben. Ouédraogo wurde in der abgelaufenen Saison B-Junioren-Meister mit den Königsblauen, holte zudem an der Seite des im Sommer zum FC Barcelona gewechselten Noah Darvich (17) mit Deutschland den U17-Europameister-Titel.



Dem Vernehmen nach könnte die 2. Bundesliga nach einer Saison Eingewöhnung eine Nummer zu klein für Ouédraogo sein, der den großen Sprung wagen und zu einem Topklub der Bundesliga wechseln möchte!